Введение обязательного среднего десятилетнего образования в СССР привело к снижению уровня образования?

Медвежий уголРаботаВведение обязательного среднего десятилетнего образования в СССР привело к снижению уровня образования? Школа экзорцистов О проблемах образования Продолжение разговора о проблемах образования.Вернуться к статье2614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваОбразование в СССР было замечательным,и ,думаю,спорить с этим трудно. А сегодня,видимо,все изменилосьNikolia VovchenkoНе стоит обманывать себя и многих термином"Образование". В Советском Союзе было просвещение и расширенное обучение,которое многократно превосходило зарубежное просвещение.И вы наверное вспомните,что министерство так же называлось-министерство просвещения СССР.Wlad WladСтрашнее всего то, что единственным результатом "женского образования" явилось СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ. *** При этом НИ ОДНА "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование. *** И уж совсем страшно то, что оплачиваются "женское образование" и "женская работа" из денег УКРАДЕННЫХ У ДЕТЕЙ. А отсюда потребность В АЛИМЕНТАХ и увеличение ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.Wlad WladКстати, "образованные женщины" ратующие за РАВНОПРАВИЕ совсем не понимают, что ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВО которое есть у мужчин - это ПРАВО УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ. И борьба "за мужские права" феминисток привела К ТОМУ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТУ и женщин - они тоже получили "право умирать с голоду". Но они НЕ ХОТЯТ такого "права" и поэтому ВОПЯТ о "стеклянном потолке".Сергей ПетровГлупость написанаААндрейВообще в СССР было обязательным восмилетнее школьное образование,двойки ставили и на второй год оставляли,а особо мудрых вообще в спецшколы отправляли.После восьмилетки шли учиться в ПТУ,техникумы и там параллельно со спецобразованием заканчивали десятилетку,при этом ещё и стипендию получали.Ну и при большом желании можно было продолжить образование в институтах,причем не с первого,а третьего курса,если до этого получил образование в техникуме по вузовской тематике.Ну а по окончание образования получали своё рабочее место,да,не всегда там где хотели,но со временем при желании могли перевестись куда хотели,при этом сразу же получали жилплощадь,пусть тоже в общаге,но с перспективой в дальнейшем отдельной квартиры.И люди при этом были уверенны в завтрашнем дне,не гадали,сколько и что будет стоит.Всё было стабильно и устаканенно.Была даже своя культура пития,а сейчас вообще слово "культура"это как матом ругнуться.ЮЮлияАФтор, видимо, в СССР не учился или учился, но плохо, поэтому такую ерунду написал.СергейПолная чушь.. После 8 классов можно было пойти учиться в ПТУ.. (профессиональное техническое училище) где получаешь рабочую специальность и конкретное направление на работу.. Причем мастера ПТУ были асы в специальности и их выпусники получали хороший опыт в выбранной! профессии..Сергей РоссиАвтор сего опуса, часом не Мудак ?Ино планетянкаИно планетянкаВладимир ПлотниковПриоткрыли очередное окно Овертона. Можно ждать результатов. Слава Путину.Андрей ПавловЧто за чушь? В 60е-70е годы никто никого в школе насильно не держал. Двойки ставили только так. И после 8го, если не тянешь, пожалте в ПТУ. Ну а высшее тоже было нормальное. Не знаю. как гуманитарии, а технари и естественнонаучники были при деле.Александр СмирновПомню восьмой класс, 1976 год. Двоечник сдает экзамен. Учителя ему: "ну хоть на какой-нибудь вопрос, хоть из другого билета, хоть что-нибудь ответь!". И ведь никого на второй год не оставили, чтобы показатели не портить. А такие вот весь год прогуливали и были уверены, что их выпустят с тройками.Ирина52К снижению уровня привели не столько ориентация на среднее образование, сколько серия реформ средней школы. Министерство ТРЕБОВАЛО ориентироваться на слабых, поэтому сначала в школе, а затем в вузе стали снижать требования. И в школе, и в вузе нужен отбор. В 60-е так и было: были ПТУ, вечерние школы и т.д. Детей, не способных освоить программу, отправляли в спецшколы; подростков - в училища. Образование можно было продолжить в техникуме, если не тянешь на ВУЗ, и стать специалистом, закончить мед или педучилище, а дальше, если хочешь и можешь, совмещать работу и учебу в вузе. Но нынешний беспредел, творимый министерством, во сто крат хуже. Если в СССР 80-х заставляли педагогов ставить тройки вместо двоек, то сегодня пятерки ставятся за то, за что в СССР и тройки бы не поставили...ПРОГРАММЫ УРЕЗАНЫ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, что дать знания, особенно на дистанте, ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО. Повышение квалификации преподавателей заменено бизнес-проектом, где сертификаты просто покупаются.Wlad WladЯ неоднократно говорил, что вы КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР бессмысленности "женского образования" - знаний у вас НОЛЬ, но ущерб экономике СССР вы и такие как вы нанесли СМЕРТЕЛЬНЫЙ.Владимир EвтушенкоДа отправьте в ЧС это ничтожество, женщин ненавидящее. Оно только смердеть и оскорблять может, дерьмо бездарное.Ирина52Я ему просто не отвечаю. Больной человек...На таких не обижаются. А ЧС против моих ЛИЧНЫХ принципов.Wlad WladОдин момент, в силу вашей профессии вы ДОЛЖНЫ двумя руками быть ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬ, а вы ее НАПРОЧЬ ОТРИЦАЕТЕ. КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗЫ от "образованных женщин" привести можете?Wlad WladИ еще, вы хоть примерно представляете ВО ЧТО ОБХОДИЛИСЬ экономике СССР "женское образование" и "женская работа"?Wlad WladАх да, у вас же на все "неудобные" вопросы один ответ - "методички Госдепа". Только вот Госдеп - это Министерство Иностранных Дел и он методичками НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. Ими занимается АНБ - Агентство Национальной Безопасности, но вы даже этого не знаете.Владимир EвтушенкоФУУУУУУУУУУУУУ, как дерьмом завоняло-то! А, так это педик без чести и совести под немецким ником Wlad Wlad сюда вонять пришло, дерьмо бесполое, но женщин ненавидящее педерьё..Юрий СтарикАвтор, видимо, с Марса.......Silver KontРаньше в школе давали основы элементарной математики, ученики знали, что такое дифферениал, интеграл, знали основы комбинаторики, стереометрии и т.п., решали уравнения различными способами. Сейчас это даётся только в вузах технической направленности. Был предмет астрономия, который многим пригодился в жизни, сейчас его нет. Учителя учили думать и применять знания на практике, сейчас же идёт натаскивание на сдачу егэ, систему которого придумали французы для"особо одарённых среди умственно отсталых" в своих колониях. На учёбу в СССР ехали со всего мира, дипломы СССР признавались во всём мире. Так что аффтар статейки или дебил или купленный госдеповский пидорок...Александра РомановскаяС автором во многом согласна. Так и было: "три пишем два в уме ", школе нужен был процент успеваемости. Но,конечно, качество образования сейчас гораздо ниже.Владимир EвтушенкоТы просто дерьмо, коли плюсуешь поганцу, ненавидящему женщин, герр Романовский.Комментировать
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