Использование вирусов, воздействующих на опухоли, для лечения рака Вирусы уничтожающие раковые клетки Уже более века врачи интересуются использованием вирусов для лечения рака, и в последние годы небольшое, но растущее число пациентов начало получать пользу от этого подхода.