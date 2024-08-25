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Использование вирусов, воздействующих на опухоли, для лечения рака

Использование вирусов, воздействующих на опухоли, для лечения рака

Использование вирусов, воздействующих на опухоли, для лечения рака Вирусы уничтожающие раковые клетки Уже более века врачи интересуются использованием вирусов для лечения рака, и в последние годы небольшое, но растущее число пациентов начало получать пользу от этого подхода.

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