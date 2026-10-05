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Генералу Никитушкину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Генералу Никитушкину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Генералу-майору Сергею Никитушкину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил был заключен под стражу на 2 месяца.

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