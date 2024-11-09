«Отъезд в США продлил мне карьеру. В России бросила бы в 18-19 лет». Откровенная Юлия Ефимова

Юлия Ефимова – самая узнаваемая и титулованная пловчиха России – поговорила с Витей Кравченко. Не только об актуальном – страх перед отбором на Олимпиаду, нейтральный статус и продолжение карьеры в 32 года.
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