Солнце выбросило черную плазму

Редкое явление – выброс плазмы черного цвета – наблюдалось на Солнце 22 января в течение трех часов. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышкой, судя по всему, был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода.
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