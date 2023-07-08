О «бахмутской мясорубке», потерях и усталости от Киева: откровения польского генерала
статья - май 2023
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Дни Украины на поле боя сочтены, считает польский генерал Раймунд Анджейчак. По словам военного, реальное положение дел у ВСУ сильно отличается от картины, нарисованной западными СМИ: у Киева огромные проблемы с боеприпасами, а о настоящем числе жертв просто умалчивают.
Комментарии
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Умный человек этот генерал. Правильно все рассуждает.
Хотя и прикладывает к голове только два пальца))), бедные пшеки, у них в запасе остался только один, всего один палец и тогда )))бяда
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