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О «бахмутской мясорубке», потерях и усталости от Киева: откровения польского генерала

О «бахмутской мясорубке», потерях и усталости от Киева: откровения польского генерала

статья  - май 2023 *** Дни Украины на поле боя сочтены, считает польский генерал Раймунд Анджейчак. По словам военного, реальное положение дел у ВСУ сильно отличается от картины, нарисованной западными СМИ: у Киева огромные проблемы с боеприпасами, а о настоящем числе жертв просто умалчивают.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Умный  человек этот генерал. Правильно все рассуждает.
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17 час.
Сергей Лазарев
Хотя и прикладывает к голове только два пальца))), бедные пшеки, у них в запасе остался только один, всего один палец и тогда )))бяда
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11 час.

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