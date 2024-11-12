Психолог объяснила феномен синдрома упущенной выгоды

Психолог Алёна Ал-Ас рассказала о феномене синдрома упущенной выгоды. «Такое психологическое явление, как синдром упущенной выгоды, за последние 20 лет стало настоящим клондайком для отделов продаж всех компаний по всему миру», — заявила она в беседе с Life.