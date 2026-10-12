Кендрик Перкинс ждет от Мюррэя большего в новом сезоне: «Йокич уже делает более чем достаточно»

Аналитик ESPN Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающему «Денвера» Джамалу Мюррэю необходимо выйти на новый уровень, чтобы команда могла претендовать на титул.
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