🕯 Десятки крымчан пришли в центр Симферополя почтить память жертв трагедии в Московской области Жители Симферополя зажигают свечи в память о погибших.
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🕯 Десятки крымчан пришли в центр Симферополя почтить память жертв трагедии в Московской области Жители Симферополя зажигают свечи в память о погибших.