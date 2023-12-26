Модернизация или замена: новости о будущем РСЗО «Ураган»

Сейчас российская армия активно использует имеющиеся у нее РСЗО «Ураган». Кроме того, сообщается, что наша оборонная промышленность завершила модернизацию этой системы и начинает поставки обновленных боевых машин в войска.
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