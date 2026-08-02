Оборона окончательно посыпалась – трещит и теряет единственный коридор отхода, а дальше вырисовывается крупный карман с десятками населённых пунктов.
Этого ждали четыре года: Одесса "на ушах", обрушен ключевой мост. Армия уходит с Харьковщины. Диверсия на Центральном ракетном арсенале
Комментарии
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Андрей Павлов
Да не надо уничтожать. Закупорить с двух сторон, пусть раскупоривают. Как раскупорили, еще раз закупорить. Ракет понадобится гораздо меньше, чем сейчас, когда надо гоняться за техникой, через туннель прошедшей. Но похоже этот туннель очень знАчим для кого-то из своихнебросаемых.
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Так и я о том?
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1 м.
М
ММ
"у гарнизона ВСУ в Белом Колодезе осталось лишь два варианта: либо сдаться, либо остаться там навсегда."- за всю эту войну не понимаю одного: ПОЧЕМУ НЕТ КОВРОВЫХ БОМБАРДИРОВОК ТАКИХ ГАРНИЗОНОВ??? Ведь проще завалить бомбами, чем потом штурмовать и терять людей! Сравнять с землей любое место позволяют современные неядерные боеприпасы. А вакуумные бомбы делают бессмысленными любые укрепления.
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1 м.
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