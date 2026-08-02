Этого ждали четыре года: Одесса "на ушах", обрушен ключевой мост. Армия уходит с Харьковщины. Диверсия на Центральном ракетном арсенале

Андрей Павлов Да не надо уничтожать. Закупорить с двух сторон, пусть раскупоривают. Как раскупорили, еще раз закупорить. Ракет понадобится гораздо меньше, чем сейчас, когда надо гоняться за техникой, через туннель прошедшей. Но похоже этот туннель очень знАчим для кого-то из своихнебросаемых.

АЛ Александр Лагуткин Так и я о том?