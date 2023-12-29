Обвиняемая в отмывании денег Блиновская оспаривает решение налоговой инспекции

Как сообщает официальный сайт Арбитражного суда Москвы, блогер, автор "Марафона желаний" Елена Блиновская подала заявление в суд, в котором она оспаривает решение налоговой инспекции города Москвы №6 от 24 октября 2022 года о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение .
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