SSD резко подорожают в 2024 году

Аналитики компании TrendForce предсказали рост цен на твердотельные накопители на рынке. По оценке специалистов, в краткосрочной перспективе цены на флеш-память NAND вырастут, что в конечном итоге приведет и к росту цен на потребительские накопители.
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