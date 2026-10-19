В Ноябрьске начали монтаж новогодних украшений, включая арки, венки и фигуры. По словам Романа Конюки, объем работ возрос, что требует времени на сборку и установку.
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