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Петербургский дневник

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Госдеп: появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для США

Данное заявление сделала заместитель помощника госсекретаря страны Алекс Белл Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Александра Белл заявила, что появление ядерного оружия у Украины могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для США, их союзников и партнёров.

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