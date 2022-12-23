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На треть выросла заболеваемость ОРВИ за неделю в Приморье

На треть выросла заболеваемость ОРВИ за неделю в Приморье

По данным территориального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос по сравнению с предыдущей неделей на 31,2% среди всех возрастных категорий, сообщили ИА UssurMedia в правительстве Приморского края.

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