На треть выросла заболеваемость ОРВИ за неделю в Приморье

По данным территориального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос по сравнению с предыдущей неделей на 31,2% среди всех возрастных категорий, сообщили ИА UssurMedia в правительстве Приморского края.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос по сравнению с предыдущей неделей на 31,2% среди всех возрастных категорий, сообщили ИА UssurMedia в правительстве Приморского края.
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