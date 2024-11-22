Овечкин получил перелом ноги во время матча с «Ютой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом в матче НХЛ с «Ютой». Как сообщает пресс-служба клуба, Овечкин пропустит от четырех до шести недель из-за перелома малоберцовой кости.
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