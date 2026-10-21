Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который пройдет в его гольф-клубе, пишет The Atlantic.
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Много чего хотел и хочет дедушка Трамп, но не всё подчиняется его воли, даже и не президент в Киеве лупит ему по ушам ухмыляясь!