Ветэраны далучыліся да месячніка па добраўпарадкаванні зямлі

Зрабіць родны куток больш чыстым - такую мэту паставілі сабе жыхары аг. Гарбацэвічы, члены мясцовай пярвічнай ветэранскай арганізацыі, калі выйшлі на ўборку ляснога масіву паблізу клубнай установы аграгарадка.
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