Стив Керр о смерти Деяна Милоевича: «Шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз»

«Мы абсолютно потрясены внезапной кончиной Деяна. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто имеет отношение к «Уорриорз», и невероятно трудное время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним.