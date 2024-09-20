LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»

«Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия». LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 26-й тур Кубань Холдинг – Динамо-2 Махачкала Дата проведения 21 сентября, 14:00, «Stadion Urozhay» Онлайн матча Астрахань – Ростов-2 Дата проведения 21 сентября, 15:00, «Stadion imeni Kolosova» Онлайн матча Алания Владикавказ-2 – Биолог Дата проведения 21 сентября, 15:00, «Stadion Akademii Fk Alaniya» Онлайн матча Спартак Нальчик – Ангушт Дата проведения 21 сентября, 15:00, «Спартак» Онлайн матча Динамо Ставрополь – Форте Дата проведения 21 сентября, 17:00, «Stadion Dinamo» Онлайн матча Севастополь – Рубин Ялта Дата проведения 21 сентября, 18:00, «СКС-Арена» Онлайн матча Победа Хасавюрт – Строитель Каменск-Шахтинский Дата проведения 22 сентября, 15:00, «Stadion Spartak Khasavyurt» Онлайн матча Легион-Динамо – Дружба Дата проведения 22 сентября, 15:30, «Stadion Trud» Онлайн матча Группа 2 24-й тур Звезда СПб – Родина-М Дата проведения 21 сентября, 14:00, «Stadion Nova Arena» Онлайн матча Иркутск – Знамя Труда Дата проведения 22 сентября, 13:00, «стадион Труд» Онлайн матча Зенит-2 – Луки-Энергия Дата проведения 22 сентября, 14:00, «Stadion SDYuShOR Smena» Онлайн матча Чертаново – ФК Тверь Дата проведения 22 сентября, 14:00, «Arena Chertanovo» Онлайн матча Леон Сатурн – Енисей-2 Дата проведения 22 сентября, 16:00, «Сатурн» Онлайн матча Спартак-2 – Балтика БФУ Дата проведения 22 сентября, 16:00, «Futbol'noe pole 4 Akademiya Spartak im.
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