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Калужские новости

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В калужском приюте выхаживают больного косуленка

В калужском приюте выхаживают больного косуленка

В центр реабилитации диких животных «Феникс» попал очаровательный воспитанник – детеныш косули. Как рассказала руководитель центра Вероника Матюшина, малыша назвали ПипиномВ центр реабилитации диких животных «Феникс» попал очаровательный воспитанник - детеныш косули.

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