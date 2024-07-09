В калужском приюте выхаживают больного косуленка

В центр реабилитации диких животных «Феникс» попал очаровательный воспитанник – детеныш косули. Как рассказала руководитель центра Вероника Матюшина, малыша назвали ПипиномВ центр реабилитации диких животных «Феникс» попал очаровательный воспитанник - детеныш косули.
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