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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

«Макс Холлоуэй – следующий. Он может говорить все, что хочет – что я бегу, а он – бык. Давай, чувак. Просто покажи ту же энергию, что и в последние 10 секунд [против Джастина Гейджи], но покажи ее в начале боя, тогда увидим, что произойдет.

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