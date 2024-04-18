Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

«Макс Холлоуэй – следующий. Он может говорить все, что хочет – что я бегу, а он – бык. Давай, чувак. Просто покажи ту же энергию, что и в последние 10 секунд [против Джастина Гейджи], но покажи ее в начале боя, тогда увидим, что произойдет.