Харрис рассказала Зеленскому об обсуждении капитуляции Украины в США

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков, передает The Hill.
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