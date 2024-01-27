Украинский законопроект: избежать мобилизации за $6300 в год

Украинский законопроект: избежать мобилизации за 00 в год Ольга ВайленкоВерховная рада Украины рассматривает новый законопроект, предоставляющий возможность предприятиям бронировать сотрудников за ежемесячную плату в 20 тысяч гривен.
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