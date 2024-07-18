Для затопления МКС усиленному SpaceX Dragon понадобится до полутора лет — «Прогре...

Для затопления МКС усиленному SpaceX Dragon понадобится до полутора лет — «Прогресс» справился бы куда быстрееКак известно, для операции по сведению с орбиты и затоплению в Тихом океане Международной космической станции NASA выбрало компанию SpaceX.
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