“Наши раны кровоточат каждый день”, – последние весточки погибших в авиакатастрофе над Синаем

31 октября 2015 года произошло страшное происшествие, которое изменило жизни сотен людей. В этот день пассажиры рейса 7К-9268, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, не дождались встречи с родными и друзьями.
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