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    так не надо было отходить... от Херсона и от Харькова.. зачем зашли, если не можете...думали ,что наглые и упрямые,ту...Путин заявил, что...
  • Геннадий Бережнов
    Больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ и это так! Гибли парни наши за что, что бы взять и остави...Путин заявил, что...

Путин заявил, что ему больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ

Путин заявил, что ему больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ

Президент считает, что так поступать могут "только неонацисты" Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходившие в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС).

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Комментарии
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Владимир Балаев
Он уже несколько раз говорил ЧТО ОБМАНУЛИ, именно после того как это озвучила госпожа Меркель. А сейчас, когда по полям пошли и стали гореть немецкие (фашистские) танки и техника с крестами, а по городам бьют американскими, английскими, французскими, шведскими  и немецкими ракетами и снарядами - -  это и так уже явнее явного...
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17 час.
Геннадий Бережнов
Больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ и это так! Гибли парни наши за что, что бы взять и оставить, а сейчас снова гибнуть и снова брать. Только бестолковая вера в Запад толкает на принятие таких решений, да ещё и после Минских соглашений. Либералы до хорошего не доведут!
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17 час.
Лидия Фролова
так не надо было отходить... от Херсона и от Харькова.. зачем зашли, если не можете...думали ,что наглые и упрямые,тупые  укропы  встретят с цветами... &quot;военные возьмут власть в свои руки..&quot; кто его дезинформировал....
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17 час.

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