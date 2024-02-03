Путин заявил, что ему больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ

Владимир Балаев Он уже несколько раз говорил ЧТО ОБМАНУЛИ, именно после того как это озвучила госпожа Меркель. А сейчас, когда по полям пошли и стали гореть немецкие (фашистские) танки и техника с крестами, а по городам бьют американскими, английскими, французскими, шведскими и немецкими ракетами и снарядами - - это и так уже явнее явного...

Геннадий Бережнов Больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ и это так! Гибли парни наши за что, что бы взять и оставить, а сейчас снова гибнуть и снова брать. Только бестолковая вера в Запад толкает на принятие таких решений, да ещё и после Минских соглашений. Либералы до хорошего не доведут!