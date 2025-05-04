Зачем Трампу нужны чужие победы и почему это полезно для России

ГЕВОРГ МИРЗАЯН - специально для ИА Регнум. «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше… Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству», — заявил президент США Дональд Трамп.