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«Финикс» продлил контракт с Монти Уильямсом

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс официально подписал многолетнее продление контракта с клубом. Нынешнее соглашение было подписано в 2019 году, когда специалист возглавил «Санз», и рассчитано на пять сезонов.

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