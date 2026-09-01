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Живая Кубань

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Россиянам придётся платить за въезд в Казахстан с ноября текущего года

Россиянам придётся платить за въезд в Казахстан с ноября текущего года

Россиянам придётся платить за въезд в Казахстан с ноября текущего годаКазахстан меняет правила въезда для граждан России и других стран с безвизовым режимом.

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