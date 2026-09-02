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Транспортные полицейские Сибири поддержали акцию «Помоги пойти учиться» в Красноярском крае

Транспортные полицейские Сибири поддержали акцию «Помоги пойти учиться» в Красноярском крае

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Иланская посетили «Центр социальной помощи семье и детям».

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