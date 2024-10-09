Маск допустил, что может оказаться в тюрьме в случае поражения Трампа на выборах в президенты США

Бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск предположил, что может быть приговорен к тюремному сроку в случае победы на предстоящих выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис над соперником – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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