Маск допустил, что может оказаться в тюрьме в случае поражения Трампа на выборах в президенты США

Бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск предположил, что может быть приговорен к тюремному сроку в случае победы на предстоящих выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис над соперником – кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.