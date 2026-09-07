13 сентября состоится отбор в академию «Локомотива»

13 сентября ФК «Локомотив» приглашает мальчиков 2018-2020 годов рождения и девочек 2012-2020 годов рождения на отбор в клубную академию.
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