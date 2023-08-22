Где смотреть бой Адесанья — Стрикленд на UFC 293: во сколько прямая трансляция 10 сентября по Мск

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Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.