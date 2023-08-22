Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Где смотреть бой Адесанья — Стрикленд на UFC 293: во сколько прямая трансляция 10 сентября по Мск

Где смотреть бой Адесанья — Стрикленд на UFC 293: во сколько прямая трансляция 10 сентября по Мск

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх