Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанов
    По-моему, большинство западных политиков так и не поняло, что большинство россиян им не только не верит, а верят в то...Европа размышляет...
  • Сергей Туренко
    Пускай пакуют чемоданы вместе с Зе.Накачав Украину о...
  • Сергей Туренко
    Нас приглашают на их войну, а России это совершенно не нужно.Попытки раскрыть ...

Макрон планирует предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине

Макрон планирует предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины собирается предложить "путь деэскалации" кризиса на Украине, сообщает агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх