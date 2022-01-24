Макрон планирует предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины собирается предложить "путь деэскалации" кризиса на Украине, сообщает агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины собирается предложить "путь деэскалации" кризиса на Украине, сообщает агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.
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