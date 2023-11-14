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  • lenivka
    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...
  • lenivka
    Им не хватает миллиона мигрантов таджиков.А ключи от квартир мы в поселке пригородном держали под ковриками у дверей....Страна, где двери...
  • Grandad
    Зато в Исландии есть военная база США и она в НАТО.Страна, где двери...

Изумительная коллекция исторических фотографий, которые расскажут больше, чем учебники истории

Изумительная коллекция исторических фотографий, которые расскажут больше, чем учебники истории

Коллекция исторических фотографий, которые трогают до глубины души. Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далёкое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек.

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