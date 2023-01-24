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Турист возмутился, когда женщина в самолете сняла обувь и положила свою вонючую ногу рядом

Турист возмутился, когда женщина в самолете сняла обувь и положила свою вонючую ногу рядом Пассажирка самолета сняла обувь в полете, чем возмутила попутчика, который вынужен был лицезреть на голую ногу и одновременно страдать от неприятного запаха.

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