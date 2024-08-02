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Петербургский дневник

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Почти 350 миллионов рублей правительство РФ выделит на оборудование для скрининга новорожденных

Почти 350 миллионов рублей правительство РФ выделит на оборудование для скрининга новорожденных

Оно будет распределено между федеральными и региональными медучреждениями Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, благодаря которому из федерального бюджета выделят более 346 миллионов рублей на закупку оборудования для расширенного неонатального скрининга новорожденных.

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