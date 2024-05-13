Девять мошенников, обманывавших москвичей, задержали за финансирование ВСУ

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, российские силовики раскрыли группировку мошенников, которые смогли обмануть москвичей на 50 млн рублей, часть средств, полученных преступным путем, ушла на финансирование ВСУ.
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