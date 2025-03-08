"А я иду к тебе навстречу И я несу тебе цветы Как единственной на свете Королеве красоты!"… -эти и другие песни подпевал хором весь зал солистам ансамбля "МУЗАКАДЕМИИ" на праздничном концерте.
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"А я иду к тебе навстречу И я несу тебе цветы Как единственной на свете Королеве красоты!"… -эти и другие песни подпевал хором весь зал солистам ансамбля "МУЗАКАДЕМИИ" на праздничном концерте.