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Санврачи Алматы предупредили любителей острых палочек

Санврачи Алматы предупредили любителей острых палочек

Эпидемиологи выявили нарушения при их продаже, передаёт inAlmaty.kz. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля  Алматы Гаухар Каткенова напомнила, что в области 10 школьников отравились китайскими острыми палочками.

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