Санврачи Алматы предупредили любителей острых палочек

Эпидемиологи выявили нарушения при их продаже, передаёт inAlmaty.kz. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова напомнила, что в области 10 школьников отравились китайскими острыми палочками.