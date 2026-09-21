Ёршик и пулемёт...

В комментариях любезно напомнили, что у меня вообще-то двое детей, алло, рано расслабляться. Такие неприятные люди, чтоб вам за пятнадцать минут до будильника просыпаться.
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