Приколисты
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Приколисты

418 174 подписчика

Ёршик и пулемёт...

Ёршик и пулемёт...

В комментариях любезно напомнили, что у меня вообще-то двое детей, алло, рано расслабляться. Такие неприятные люди, чтоб вам за пятнадцать минут до будильника просыпаться.

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