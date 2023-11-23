Масляков: Renault оставила "Москвич" без технологий, запчастей и документов

Французская автокомпания Renault, уходя с производственной площадки в Москве, где ныне находится "Москвич" - не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также избавлялась от ответственных поставщиков автокомпонентов.
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