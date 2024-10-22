Врач Федосьина: кофе может помешать усвоению кальция и железа

Некоторые комбинации продуктов могут привести к дискомфорту и проблемам с пищеварением. Кроме того, некоторые продукты могут помешать всасыванию других: например, кофе может нарушить усвоение кальция и железа из пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии