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МОСИНФОРМ

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Занятия в столичных вузах подготовили для участников «Московского долголетия»

Занятия в столичных вузах подготовили для участников «Московского долголетия»

Лекции в ведущих университетах, творческие занятия и освоение новой профессии доступны москвичам старшего поколения в этом учебном году по проекту «Московское долголетие».

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