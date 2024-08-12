Россия резко нарастила поставки продукции в одну страну

РИА Новости: экспорт продукции из России в Бразилию вырос в 1,7 раза По итогам июля 2024 года суммарная стоимость поставок продукции из России в Бразилию выросла в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысила отметку в миллиард долларов.