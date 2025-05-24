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«Я не рассматриваю сделку с Европой»: решение Трампа ввести пошлины в 50% для ЕС обрушило мировые рынки

«Я не рассматриваю сделку с Европой»: решение Трампа ввести пошлины в 50% для ЕС обрушило мировые рынки

Экономика Трамп не собирается пересматривать решение о пошлинах 50% для ЕС. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от планов по введению 50-процентных пошлин на импорт товаров из стран Европейского союза.

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