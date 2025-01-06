Друзья и партнеры РИА Верхневолжье продолжают поздравлять жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством! The post Артем Лисичкин поздравляет жителей Верхневолжья с Новым годом first appeared on Tverlife.
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