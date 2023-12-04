Турция направила свои F-16 в Румынию для участия в патрулировании НАТО Черного моря

Объединенное авиационное командование НАТО в понедельник, 4 декабря, сообщило, что Турция направила в Румынию группу истребителей F-16 для патрулирования в составе альянса воздушного пространства черноморского побережья, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии